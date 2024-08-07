اليوم السابع
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برتوكول تعاون بين نظم معلومات القوات المسلحة ومعهد تكنولوجيا المعلومات

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 06:55 م
برتوكول تعاون بين نظم معلومات القوات المسلحة ومعهد تكنولوجيا المعلومات برتوكول تعاون بين نظم معلومات القوات المسلحة و معهد تكنولوجيا المعلومات
كتب زكى القاضى

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فى إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز أوجه التعاون فى المجالات العلمية والتكنولوجية مع مختلف الوزارات لخدمة المجتمع ودعم جهود الدولة للتحول الرقمى فى شتى القطاعات، وقع اللواء توفيق مختار مدير إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة بروتوكول تعاون مع الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يهدف البروتوكول إلى تحقيق التعاون المشترك فى تدريب وتأهيل الكوادر البشرية فى العديد من التخصصات التكنولوجية الحديثة، والاستفادة من الإمكانيات العلمية والقدرات البشرية والبنية الأساسية المتاحة للطرفين فى شتى مجالات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى.







برتوكول تعاون

نظم معلومات القوات المسلحة

القوات المسلحة

معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات




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