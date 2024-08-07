انهيار جزء من بلكونة منزل خالى من السكان فى المنصورة.. والمحافظ يأمر بإزالته

الدقهلية شريف الديب

شهدت قرية ميت الصارم التابعة لمركز ومدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، انهيار لجزء من بلكونة منزل قديم خالى من السكان، دون وقوع أى إصابات أو خسائر فى الأرواح أو الممتلكات، والمنزل مكون طابقين .

وأمر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على الفور غاده الحمادى رئيس مركز ومدينة المنصورة، بسرعة التوجه الى موقع الحادث والتعامل معه وإصدار قرار إزالة فورى للمنزل وإزالته حتى سطح الأرض ورفع الأنقاض.

كما أمر محافظ الدقهلية بفرض كردون أمنى حول المنزل لحين إزالته، ووجه لفريق العمل بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان المحافظة بمتابعة الموقف أول بأول والتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

هذا ويطمئن محافظ الدقهلية المواطنين أن فرق العمل قد بدأت فى مباشرة عملها على الفور ولا يوجد أى خسائر فى الأرواح ولا الممتلكات .

وتؤكد المحافظة تواصلها مع المواطنين من خلال مركز الشبكة الوطنية للسيطرة والتحكم بديوان عام المحافظة ( غرفة العمليات المركزية ) لتلقى ايه شكاوى لتلبية احتياجاتهم فورا من خلال الفرق العاملة على الارقام التالية/ 0502316644 -0502314880 -0502327792 " من التليفون الأرضى او المحمول، وعلى رقم 114 من التليفون الأرضى.