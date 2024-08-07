انطلاق قافلة حياة كريمة الطبية المجانية فى مركز الحسنة بوسط سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

تشهد مدينة الحسنة بوسط سيناء اليوم الأربعاء، انطلاق فعاليات قافلة طبية مجانية، وذلك فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

صرح الدكتور أحمد سمير بدر، مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، أن القافلة ستتواجد طوال اليوم فى مدينة الحسنة، وتضم فريقًا من الكوادر الطبية المتخصصة. ستقدم القافلة خدماتها مجانًا للكشف وتقديم العلاج لأهالى مركز ومدينة الحسنة، وستستمر فعالياتها حتى مساء الغد الخميس.



من جانبه، أوضح الدكتور أسامة سالم، وكيل مديرية الصحة، أنه يتم تفعيل دور إدارة القوافل بمديرية الصحة لتقديم خدماتها للأهالى فى المناطق النائية بالقرى والتجمعات بوسط سيناء.

وأضاف أن القافلة تشمل التخصصات الطبية التالية: الجراحة العامة، أمراض الباطنة، طب الأطفال، والنساء والولادة.



وأشار الدكتور أحمد حسانين، منسق عام القوافل الطبية بصحة شمال سيناء، إلى استمرار انطلاق القوافل الطبية لتحقيق هدف المبادرة فى توفير الكشف والعلاج للمواطنين فى أماكن سكنهم بالأحياء والتجمعات والقرى على مستوى المحافظة.



يذكر انه سبق وضمن مبادرة "حياة كريمة"، قيام مديرية الصحة بشمال سيناء بتنظيم قافلة طبية مجانية فى حى المساعيد بالعريش، نجحت فى الكشف وتوفير العلاج لعدد 605 حالات فى حى المساعيد وتوفير الأدوية اللازمة لهم، وإجراء الفحوصات الطبية بالمجان.