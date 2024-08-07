اليوم السابع
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الأربعاء، 07 أغسطس 2024 06:20 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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النيجر تقطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 05:00 ص
النيجر تقطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا النيجر - أرشيفية
وكالات

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أعلنت سلطات النيجر، الثلاثاء، قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا "فورا".

وفي بيان بثه التلفزيون المحلي، اتهم المتحدث باسم حكومة النيجر أحمدو عبدالرحمن أوكرانيا بـ "دعم الجماعات الإرهابية".

وأعلن المتحدث كذلك عن قرار سلطات النيجر التوجه إلى مجلس الأمن الدولي بشأن "العدوان الأوكراني".

ويأتي ذلك بعد يومين من إعلان مالي، الدولة الحليفة للنيجر، قطعها العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا، حيث اتهمت مالي أوكرانيا بدعم المتمردين الطوارق الذين هاجموا القوات الحكومية المالية في أواخر يوليو الماضي.







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أحمدو عبدالرحمن




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