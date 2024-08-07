اليوم السابع
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الأربعاء، 07 أغسطس 2024 05:39 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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المنطقة الأزهرية بالإسكندرية: لا شكاوى من امتحانات الدور الثانى اليوم

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 05:09 م
المنطقة الأزهرية بالإسكندرية: لا شكاوى من امتحانات الدور الثانى اليوم امتحانات الدور الثانى بالمعاهد الأزهرية بالإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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تفقد أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الأربعاء، سير امتحانات الدور الثاني لطلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية، وتفقد لجان معهد بنين الإسكندرية الإعدادي، بإدارة وسط التعليمية، ولجان معهد بنين المدينة المنورة، وفتيات مكة المكرمة الإعداديين، ولجان معهد الشهيد وليد الابتدائي التابعين لإدارة العامرية ولاشكاوى من الامتحانات وردت الى غرفة العمليات .

واطمأن على انتظام العمل بالامتحانات، وتأمين وصول الأسئلة إلى مقار الامتحانات في وقتها المحدد لها، وخلال جولته التفقدية، شدد على ضرورة توفير الجو المناسب للطلاب والطالبات لأداء الامتحانات، وأفاد أن أعمال الامتحانات تجرى بكل سهولة ويسر، ولم ترد أيه شكوى من الطلاب فيما يخص الورقة الامتحانية.

 







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