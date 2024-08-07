اليوم السابع
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المجلس القومى للمرأة يهنئ الحاصلات على جوائز الدولة والرواد والمرأة 2023

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 04:21 م
المجلس القومى للمرأة يهنئ الحاصلات على جوائز الدولة والرواد والمرأة 2023 المجلس القومي للمرأة
كتب محمود راغب

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يتقدم المجلس القومى للمرأة بخالص التهانى إلى جميع السيدات الحاصلات على جوائز الدولة والرواد والمرأة لعام 2023، والصادرة عن مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى دورته رقم 181، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس مجلس الأكاديمية.

ويخص المجلس بالتهنئة الدكتورة نور شفيق الجندى عضوة ومقرر مناوب لجنة البحث العلمى بالمجلس والأستاذة الباحثة بمعهد بحوث البترول المصرى لحصولها على جائزة المرأة التقديرية.
 
 وعبر المستشار سناء خليل نائب رئيسة المجلس عن بالغ سعادته وفخره بهذه الجوائز المستحقة لسيدات متميزات تقديرًا لدورهن واسهاماتهن البارزة فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى، مؤكدًا على أن هذه التكريمات هى نتاج لجهد كبير وعمل شاق لسنوات طويلة عملن فيها بإخلاص وتفان ؛ كما تمثل قدوة ومصدر الهام للأجيال الجديدة، متمنيًا لهن المزيد من التقدم والنجاح.







القومى للمراه

المجلس القومى للمراه

جوائز الدوله

جوائز الدوله التقديرية



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