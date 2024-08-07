اليوم السابع
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الكنيسة تواصل تلقى التبرعات بشأن مساعدات قطاع غزة.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 05:00 ص
الكنيسة تواصل تلقى التبرعات بشأن مساعدات قطاع غزة.. اعرف التفاصيل أسقفية الخدمات العامة
كتب: محمد الأحمدى

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تواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عبر أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية تجهيز مساعدات تشمل أدوية وإسعافات طبية ومواد غذائية وملابس وبطاطين لإرسالها إلى قطاع غزة.

وتناشد الكنيسة القبطية أبناءها بالمشاركة والمساندة الإنسانية فى هذا العمل، ويأتى ذلك بتوجيهات من البابا تواضروس وتضامنا مع أهلنا فى قطاع غزة.

وتابعت أنه يمكنكم إرسال المساعدات إلى مركز مارمرقس بمدينة نصر، وللاستعلام والتواصل على رقم 01281343275 -  01281343239 أو على الإيميل:bless@blessegypt.org

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازه المرقسية، أدانت العنف غير المبرر ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء.

وفى سياق متصل، دعا بابا الفاتيكان فرنسيس الاثنين، مجددا إلى ضرورة إلى وقف فورى لإطلاق النار فى غزة وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطينى، مجددا دعمه لحل الدولتين بهدف تحقيق السلام والأمن الدائمين.







الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

اسقفيه الخدمات العامه

الخدمات العامه



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