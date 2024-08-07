الصحة: سوق الدواء يشهد انفراجة ملحوظة.. والمصانع تعمل بكامل طاقتها

كتب سمير حسنى

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن الأدوية المصرية تتمتع بجودة عالمية وتصدر إلى أكثر من 80 دولة حول العالم.

وأشار عبد الغفار في مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولي بالتليفزيون المصري، إلى أن سوق الدواء يشهد انفراجة ملحوظة وذلك بعد أن بدأت المصانع في العودة للعمل بكامل طاقتها، مؤكدا أن أزمة نقص الأدوية في مصر تقترب من الانتهاء مع تحسن كبير في توافر الأدوية في السوق .

وأضاف " أن عملية التصنيع تستغرق من 4 إلى 5 أشهر، ولكن المصانع بدأت تعمل بكامل طاقتها منذ شهر يونيو الماضي مما سيسهم في تحسين توافر الأدوية في السوق"، موضحا أن السوق شهد تحسناً ملحوظاً في توافر الأدوية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ومن المتوقع أن يستمر هذا التحسن ولن يواجه المواطن صعوبة في الحصول على الأدوية خلال الفترة المقبلة.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان قائلا " إن 91% من احتياجات البلاد من الأدوية يتم تصنيعها محلياً، والمواد الخام تُستورد من مصادر موثوقة ومعتمدة عالميًا"، مؤكدا أن الدواء المصري يعادل من حيث الفاعلية والجودة الأدوية المستوردة.

وطمأن عبد الغفار مرضى السكر، قائلا " إن المصنع الذي زاره الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ينتج سنويًا 12 مليون عبوة إنسولين من أصل 27 مليون عبوة تستهلكها مصر"، موضحا أن هناك أكثر من 4 مصانع محلية تنتج الإنسولين، وأنه متوافر حاليًا .

وأضاف " أن الإنسولين المستورد سيصل إلى الأسواق المصرية خلال الأيام العشرة المقبلة"، مؤكدا أن الإنسولين المصري فعال، وأن المواد الخام تُستورد من نفس الشركات التي توفر المستورد.