اليوم السابع
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الصحة العالمية: 40 رياضيًا أولمبياً ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 04:29 م
الصحة العالمية: 40 رياضيًا أولمبياً ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا الدكتور تيدروس مدير عام الصحة العالمية
كتبت أمل علام

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قالت منظمة الصحة العالمية في بيان لها، إنه اعتبارًا من 6 أغسطس 2024، أفاد نظام المراقبة القائم على الأحداث التابع لمنظمة الصحة العالمية، أن ما لا يقل عن 40 رياضيًا أولمبيا ثبتت إصابتهم بكورونا أو أمراض الجهاز التنفسي الأخرى.

وأضافت المنظمة:" نود توضيح الملاحظات التي أدلت بها منظمة الصحة العالمية لوسائل الإعلام، والتي أشارت إلى أن ما لا يقل عن 40 رياضيًا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا.. نعتذر عن هذا الارتباك".

وتعمل منظمة الصحة العالمية، بشكل وثيق مع اللجنة الأولمبية الدولية وحكومة فرنسا لحماية صحة ورفاهية 10,714 رياضياً، فضلاً عن المتفرجين، خلال الألعاب.







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