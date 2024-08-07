السجن 4 أشهر والطرد من البلاد للمتهم بالاعتداء على رئيسة وزراء الدنمارك

كوبنهاجن (أ ش أ)

قضت محكمة فى الدنمارك، اليوم الأربعاء، بالسجن أربعة أشهر على المتهم بالاعتداء بالضرب على رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدركسن فى يونيو الماضى.

وأفادت وسائل إعلام دنماركية بأن المتهم، الذى يحمل الجنسية البولندية، سيتم طرده من البلاد على خلفية الواقعة.

وكان المتهم قد أكد، أمام المحكمة أمس، أنه غير مذنب وأنه كان تحت تأثير الكحول وقت ارتكاب الواقعة.

يذكر أن الشرطة الدنماركية كانت قد ألقت القبض على المشتبه به فور اعتدائه بالضرب على رئيسة الوزراء الدنماركية في وسط كوبنهاجن ما أصابها بكدمة بسيطة في السابع من يونيو الماضي.. وجاء الاعتداء في وقت انتشر فيه العنف ضد الساسة خلال الفترة التي سبقت انتخابات الاتحاد الأوروبي.