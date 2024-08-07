الذكر ومآدب الطعام أبرز مظاهر الاحتفال بمولد السلطان عبدالجليل بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد قرية النمسا التابعة لمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، تنظيم لقات التحطيب الساحرة خلال فعاليات مولد السلطان عبد الجليل المولد الأشهر بقرية النمسا، حيث أن لعبة التحطيب والعصا بين أبناء مدينة الأقصر فى المناسبات والاحتفالات المختلفة لها سحر وطابع خاص ويتم تنظيمها بحلقات وسط أجواء رياضية وفلكلورية للعبة الأشهر فى الجنوب والتى تلعب بين إثنين لاعبين بعصا خيزران خفيفة لا تؤذى لكى يستمتع الجميع بلعبة العصا دون أية أضرار فى أمسياتها.

ويقول العمدة نبيل بدران من عائلة السباقين بالنمسا، إنه شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، احتفالات كرنفالية من المئات من أهالى قرى النمسا القرايا والمساوية على مدار اليومين الماضيين، ضمن المولد السنوى للسلطان عبد الجليل المولد الأشهر بقرية النمسا، بزيارات على مدار الساعة لضريح السلطان عبد الجليل وتقديم الحلوى والمأكولات والمشروبات لجميع ضيوف الاحتفالات، وانتشرت ملاهى الأطفال والألعب وحلقات لعبة التحطيب والعصا بين أبناء قرى النمسا والقرايا والمساوية خلال الاحتفال بالمولد جنوب الأقصر، حيث يتوافد الآلاف من الأهالى فى تلك المناسبات والاحتفالات المختلفة التى لها سحر وطابع خاص ويتم تنظيمها وسط أجواء مميزة.

ويضيف العمدة نبيل بدران، لـ"اليوم السابع"، أن السلطان عبد الجليل ولد عام 1488م وتوفى فى عام 1573م بمحافظة بلقاس بدولة المغرب، ويعود نسله من ذرية (الحسن الأبطح) نقيب الأشراف فى مصر بعد حكم (الظاهر بيبرس البندقدارى) المملوكى، وهو من السادة الأشراف "العوضية"، ومقامه فى حاجر النمسا بمركز ومدينة إسنا بصعيد مصر، حيث ينتهى نسل السلطان عبد الجليل النمسى ابن نصر الدين بن محمد جمال الدين بن وفا بن نور الدين بن الامام على زين العابدين بن الامام الحسين سيد الشهداء ابن الإمام على بن ابى طالب والسيده فاطمه الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدر صدر قرار من هيئة الآثار رقم 528 لسنة 2009 لقانون حماية الآثار.

ويعتبر ضريح سلطان العرب من أجمل الأضرحة الموجودة بمحافظة الأقصر لأنه يضم أفضل المجموعات المعمارية فى مصر فهى تجمع مختلف للفنون المعمارية للعصر المملوكى، حيث أن السلطان عبد الجليل يرجع نسبه إلى الإمام على بن أبى طالب والسيدة فاطمة الزهراء بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه بالكامل هو عبد الجليل النمسى بن نصر الدين هوبر بن سراج الدين بن على نور الدين بن محمد جمال الدين وفا بن نور الدين على مفرج أبو جراب بن حسين الأبطح الجميلى بن السلطان حسن الأنور (الأبطح) بن على البدرى المكى بن إبراهيم المغربى بن محمد أبو القاسم بن أبو بكر بن إسماعيل الزهرى بن عمر بن على المغربى بن الأمير عثمان بن حسين الفاسى المغربى بن محمد أبو نمى بن موسى الأشهب (الجونى) بن يحيى الصوفى بن عيسى بن على التقى بن محمد المهدى بن حسن الخالص بن الأمام على الهادى بن الأمام محمد الجواد بن على الرضا بن الإمام موسى الكاظم بن الأمام جعفر الصادق بن الأمام محمد الباقر بن الأمام على زين العابدين بن الإمام الحسين بن الأمام على بن أبى طالب.

استقبال الضيوف فى ليالي مولد السلطان عبد الجليل



ضيوف ليالي الذكر خلال مولد السلطان عبد الجليل



ليالي الذكر الصوفى فى مولد السلطان عبد الجليل



ليالي الذكر ومآدب الأكلات أبرز مظاهر إحتفال الأهالى بالمولد



ليالي الذكر ومآدب الأكلات أبرز مظاهر إحتفال الأهالى