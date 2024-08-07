اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 07 أغسطس 2024 10:21 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الخارجية الأمريكية: مصر وقطر تقومان بعمل جيد فى الدفع قدما بمفاوضات الهدنة

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 09:06 م
الخارجية الأمريكية: مصر وقطر تقومان بعمل جيد فى الدفع قدما بمفاوضات الهدنة وزير الخارجية الأمريكي
إبراهيم حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه على الحكومة العراقية توفير الحماية لقواتنا فى العراق، وتقديم المسئولين عن الهجمات الأخيرة للعدالة، لافتة إلى أن مصر وقطر تقومان بعمل جيد في الدفع قدما بمفاوضات الهدنة في غزة وإعادة المحتجزين، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية: "مفاوضات الهدنة لم يكن يحضرها هنية وحده وكان معه عدد من قيادات حماس ويمكنهم الآن نقل رسائل إلى السنوار، وعلى السنوار القبول بوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمصلحة الشعب الفلسطيني".

وتابعت الخارجية الأمريكية: "سنستمر بالدفع قدما في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ونريد رؤية استمرار المحادثات".







الخارجية الامريكية

غزة

ايران

الحرب على غزة




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة