الخارجية الأمريكية: مصر وقطر تقومان بعمل جيد فى الدفع قدما بمفاوضات الهدنة

إبراهيم حسان

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه على الحكومة العراقية توفير الحماية لقواتنا فى العراق، وتقديم المسئولين عن الهجمات الأخيرة للعدالة، لافتة إلى أن مصر وقطر تقومان بعمل جيد في الدفع قدما بمفاوضات الهدنة في غزة وإعادة المحتجزين، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية: "مفاوضات الهدنة لم يكن يحضرها هنية وحده وكان معه عدد من قيادات حماس ويمكنهم الآن نقل رسائل إلى السنوار، وعلى السنوار القبول بوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمصلحة الشعب الفلسطيني".

وتابعت الخارجية الأمريكية: "سنستمر بالدفع قدما في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ونريد رؤية استمرار المحادثات".