التنمية المحلية: اختصار اجراءات استخراج تراخيص المبانى

كتب على عبد الرحمن - أحمد عبد الرحمن

كشفت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية عن موافقة القيادة السياسية على اختصار إجراءات استخراج تراخيص المبانى من 15 إجراء إلى 8 إجراءات فقط وإجمالى المدة اللازمة لإصدار التراخيص أصبحت 26 يوماً فى الحالات التى لا يلزم لها تقديم وثيقة تأمين و40 يوماً فى الحالات التى يتطلب تقديم الوثيقة لها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزيرة التنمية المحلية، مساء أمس، هو الأول منذ توليها المنصب وذلك بمشاركة عمرو الفقى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وبحضور مختلف وسائل الإعلام وذلك على هامش الجولة التفقدية وزيارتها لمهرجان العلمين بالساحل الشمالى لتفقد الأنشطة والفاعليات المقدمة.



وقالت وزيرة التنمية المحلية، إنه تم إلغاء عدد من الإجراءات منها تقديم عقد مشهر والاكتفاء بالسند الدال على الملكية والاكتفاء كذلك بالرفع المساحى بدلاً من مطالبة المواطن بإحداثيات للموقع، كما تم إسناد مراجعة التراخيص فى الوحدات المحلية بالمحافظات بدلاً من الوحدات ذات الطابع الخاص.