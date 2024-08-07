التعامل مع المبانى الآيلة للسقوط أبرزها.. 5 تكليفات لرؤساء الأحياء بالجيزة

كتبت – مرام محمد

كشفت محافظة الجيزة عن أبرز تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، خلال جولته الأخيرة، بأحياء المنيرة الغربية وإمبابة وجنوب الجيزة وبولاق الدكرور، لتفقد عددًا من المحاور والميادين التي تشهد أعمال تطوير ورفع كفاءة.

وجاءت أبرز تكليفات محافظ الجيزة على النحو التالي:

- تقديم الدعم اللازم لسرعة تنفيذ أعمال إنشاء نفق المشاة بميدان النهضة الرابط بين حديقتي الأورمان والحيوان.

- تكليف حي إمبابة بالتعامل مع المباني الآيلة للسقوط، حفاظًا على سلامة المواطنين.

- تطوير ورفع كفاة ميدان الكيت كات.

- سرعة رفع كفاءة الطريق أسفل محور كمال عامر وتخصيص ساحات انتظار السيارات.

- رصف وتطوير ورفع كفاءة طريق ترعة السواحل بإمبابة.

ووجه المحافظ خلال جولته بإجراء دراسة شامله لتطوير ورفع كفاءة ميدان الكيت كات وتزويده بالمسطحات الخضراء وأعمدة الإنارة ورفع كفاءة طبقة الطريق وأرصفة المشاة.

ونبه على تطهير بالوعات صرف الأمطار وتغطية الكابلات الكهربائية المكشوفة ومراعاة أطوال وحدود أرصفة المشاة بكورنيش الكيت كات.

وخلال تفقد المنطقة المحيطة بمحطة قطارات الصعيد ببشتيل بنطاق حى المنيرة الغربية، وجه بالانتهاء من أعمال انشاء ساحات انتظار السيارات الكائنة بجوار المحطة ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بما يتواكب مع أهمية المشروع.