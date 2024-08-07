التصديق على تخصيص مساحة 70 فدانا لصالح توسعة المنطقة الحرة بالإسماعيلية

الإسماعيلية-صبرى غانم

عُقد اليوم الأربعاء، المجلس التنفيذى لمحافظة الإسماعيلية برئاسة اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، اللواء ماهر كامل السكرتير العام المساعد، عدد من نواب الإسماعيلية بمجلسى النواب والشيوخ، المستشار العسكرى للمحافظة، المستشار القانونى للمحافظة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، معاون المحافظ للشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، رؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، مديرى المديريات الخدمية بالمحافظة مديرى العموم بديوان عام المحافظة، وممثلى الجهات المعنية بالاجتماع.

بدأ الاجتماع بالتصديق على محضر الجلسة الرئيسية السابقة، واستعراض تقرير متابعة تنفيذ قرارات المجلس التنفيذى بذات الجلسة المنعقدة مؤخرًا.

وخلال الاجتماع، تم التصديق واعتماد المخططات التفصيلية التى تم إعدادها بواسطة إدارة المساحة العسكرية للمنطقة الصناعية الأولى والثانية بالإسماعيلية، والمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق.

كما تم التصديق على عدة قرارات، منها قرار محافظ الإسماعيلية بشأن تخصيص مساحة 4032م2 فى قرية الشروق التابعة لمركز ومدينة القصاصين الجديدة لصالح هيئة الأبنية التعليمية لاستخدامها فى إحلال وتجديد مدرسة أم مشاق الابتدائية.

وتم التصديق على قرار لإنشاء مدرسة تعليم أساسى بعزبة تل البعر بقرية الظاهرية مركز ومدينة التل الكبير، والتصديق على تخصيص مساحة 24 م2 بقرية الظاهرية بالتل الكبير بمقابل انتفاع 10% سنويًا؛ لتنفيذ منظم تخفيض الضغط لصالح شركة تاون جاس للغاز الطبيعي.

كما تم التصديق على قرار تخصيص لإقامة مدرسة تعليم أساسى بمنطقة أبوعدسة مركز ومدينة أبوصوير، وتخصيص مساحة لإقامة مخازن لتنفيذ منظومة التغذية المدرسية بمركز التل الكبير، تخصيص مساحة لإحلال وتجديد مسجد القرية النموذجية بسرابيوم مركز ومدينة فايد، وتخصيص مساحة 500م2 لصالح هيئة قضايا الدولة لاستخدامها مقر إداري.



كما تم التصديق على تخصيص مساحة أرض لإقامة موزع كهرباء لخدمة تقسيم الملابس الجاهزة، التصديق على تخصيص 70 فدانا لتوسعة المنطقة الحرة بالإسماعيلية، وقبول تبرع من أحد المواطنين لإنشاء مدرسة إعدادى بالقرين الجديدة التابعة لمركز ومدينة التل الكبير.



وفيما يخص متابعة تنفيذ قرارات المجلس التنفيذى فى الجلسة السابقة، تم التوجيه بسرعة إخطار مجلس إدارة الجمعية المشتركة والتنسيق مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء، لسرعة إعادة الشيء لأصله وتركيب عدادات الكهرباء بنطاق أرض الجمعيات والرد خلال أسبوع.



وفيما يخص متابعة الموقف التنفيذى لعملية تركيب 7 محولات كهربائية بطريق الإسماعيلية- السويس الصحراوى بنطاق مركز ومدينة الإسماعيلية، وجَّه محافظ الإسماعيلية بتشكيل لجنة برئاسة نائب المحافظ لسرعة حل المشكلة وإضاءة الطريق؛ للحد من الحوادث وحفاظًا على أرواح المواطنين.



كما تم التصديق على اعتماد المخطط التفصيلى لمدينة الإسماعيلية والتوجيه نحو سرعة إصدار القرار.



وتلا ذلك طرح ومناقشة عدد من المشكلات والقضايا العامة التى طرحها نواب الإسماعيلية بمجلسى النواب والشيوخ، وتضمنت مشروعات توصيل الغاز الطبيعى، مشروعات محطات الصرف الصحى، إنشاء كبارى المشاة على ترعة الإسماعيلية، إنشاء وحدة طب أسرة بعزبة صبرى، والموقف التنفيذى لمستشفى التل الكبير، موضوعات التربية والتعليم، مشروع الصرف الزراعى بقرية أبوطفيلة، استكمال أعمال الإنشاءات بنادى القنطرة غرب، علاج كبار السن بمنظومة التأمين الصحى الشامل، مشاكل التوكتوك بالمراكز والقرى والتاكسى بمدينة الإسماعيلية، وتطوير المزلقانات بالمحافظة.



وفى نهاية الاجتماع، وجَّه محافظ الإسماعيلية الشكر للجهاز التنفيذى بمحافظة الإسماعيلية، لخروج التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث "صقر133" بالشكل اللائق، والذى تم تنفيذه بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبى والعسكري.



مشيدًا بتعامل الجهاز التنفيذى لمحافظة الإسماعيلية مع أزمة حدوث قطع بالجسر الأيسر لفرع 2 الملاك الكيلو 4، بقرية وادى الملاك التابعة لمركز ومدينة التل الكبير، موجهًا الشكر بشكل خاص لنائب رئيس مركز ومدينة التل الكبير حسنى عيسى؛ لتفانيه فى عمله وأدائه المتميز أثناء الأزمة.



وأكد أن سرعة استجابة الجهاز التنفيذى من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة والوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير، والتعامل المنظم مع الأزمة، الناتج عن التدريب المسبق على الأزمات قلل من حجم الخسائر.



كما وجَّه "أكرم" الشكر لأهالى مركز التل الكبير على تعاونهم مع الجهاز التنفيذى للمحافظة، من خلال المشاركة المجتمعية بمعدات وآلات المواطنين خلال التعامل مع الحادث، مشيدًا بمواطنى الإسماعيلية الذين يمتازون بتحضرهم ورقيهم وحبهم لبلدهم.



واختتم محافظ الإسماعيلية: "نسعى لاتخاذ خطوات جادة فى ملفات النظافة العامة والعشوائيات بالتعاون مع وزارة البيئة، بجانب الاهتمام بقطاع التعليم خاصة التعليم الفنى من خلال "مبادرة جسور" لدعم التعليم المصرى، فضلًا عن الاهتمام بقطاع الصحة الذى يأتى على قمة الأولويات لدى الحكومة المصرية".