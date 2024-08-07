التحطيب يجذب أهالى الأقصر بمولد السلطان عبدالجليل بقرية النمسا.. فيديو وصور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد قرية النمسا التابعة لمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، تنظيم لقات التحطيب الساحرة خلال فعاليات مولد السلطان عبد الجليل المولد الأشهر بقرية النمسا، حيث أن لعبة التحطيب والعصا بين أبناء مدينة الأقصر فى المناسبات والاحتفالات المختلفة لها سحر وطابع خاص ويتم تنظيمها بحلقات وسط أجواء رياضية وفلكلورية للعبة الأشهر فى الجنوب والتى تلعب بين إثنين لاعبين بعصا خيزران خفيفة لا تؤذى لكى يستمتع الجميع بلعبة العصا دون أية أضرار فى أمسياتها.

ويقول العمدة نبيل بدران من عائلة السباقين بالنمسا، إنه شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، احتفالات كرنفالية من المئات من أهالى قرى النمسا القرايا والمساوية على مدار اليومين الماضيين، ضمن المولد السنوى للسلطان عبد الجليل المولد الأشهر بقرية النمسا، بزيارات على مدار الساعة لضريح السلطان عبد الجليل وتقديم الحلوى والمأكولات والمشروبات لجميع ضيوف الإحتفالات، وانتشرت ملاهى الأطفال والألعب وحلقات لعبة التحطيب والعصا بين أبناء قرى النمسا والقرايا والمساوية خلال الإحتفال بالمولد جنوب الأقصر، حيث يتوافد الآلاف من الأهالى فى تلك المناسبات والإحتفالات المختلفة التى لها سحر وطابع خاص ويتم تنظيمها وسط أجواء مميزة.

ويضيف العمدة نبيل بدران، لـ"اليوم السابع"، تضم محافظات الصعيد عددا كبيرا من الفرق الرسمية للتحطيب والتابعة لقصور الثقافة المختلفة، والذى يتشاركون فى المهرجانات والاحتفالات المختلفة، حيث إنه يوجد فرق مكونة من 4 أو 5 لاعبين لكل قصر ثقافة يقدمون عروضهم فى المهرجان المختلفة، والتابعة لقصور الثقافة التالية: (فرقة الأقصر للفنون الشعبية – فرقة قنا للفنون الشعبية – فرقة سوهاج للفنون الشعبية – فرقة أسيوط للفنون الشعبية – فرقة المنيا للفنون الشعبية – فرقة بنى سويف للفنون الشعبية – فرقة الأقصر للآلات الشعبية)، كما تضم محافظات الصعيد فرق تحطيب وشيوخ اللعبة الممثلة لمحافظات الصعيد "بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر".

ومن الجدير بالذكر أن السلطان عبد الجليل ولد عام 1488م وتوفى فى عام 1573م بمحافظة بلقاس بدولة المغرب، ويعود نسله من ذرية (الحسن الابطح) نقيب الأشراف فى مصر بعد حكم (الظاهر بيبرس البندقدارى) المملوكى، وهو من السادة الأشراف "العوضية"، ومقامه فى حاجر النمسا بمركز ومدينة إسنا بصعيد مصر، حيث ينتهى نسل السلطان عبد الجليل النمسى ابن نصر الدين بن محمد جمال الدين بن وفا بن نور الدين بن الامام على زين العابدين بن الامام الحسين سيد الشهداء ابن الإمام على بن ابى طالب والسيده فاطمه الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدر صدر قرار من هيئة الآثار رقم 528 لسنة 2009 لقانون حماية الآثار.



الآلاف-من-أهالى-إسنا-يحتفلون-بالمولد-السنوي-للسلطان-عبد-الجليل



التحطيب-بالمولد-السنوي-للسلطان-عبد-الجليل



المزمار-الصعيدي-فى-مولد-السلطان-عبد-الجليل-بقرية-النمسا



المزمار-والتحطيب-بالمولد-السنوي-للسلطان-عبد-الجليل



حلقات-التحطيب-بالمولد-السنوي-للسلطان-عبد-الجليل



سحر-التحطيب-بالمولد-السنوي-للسلطان-عبد-الجليل



فرحة-الأهالى-بالمولد-السنوي-للسلطان-عبد-الجليل_1



فرحة-التحطيب-بالمولد-السنوي-للسلطان-عبد-الجليل_2



لعبة-التحطيب-بالمولد-السنوي-للسلطان-عبد-الجليل