اعتقال 90 شخصا لحملهم الأعلام الروسية خلال احتجاجات فى نيجيريا

وكالات

اعتقلت الشرطة في نيجيريا الثلاثاء أكثر من 90 شخصا رفعوا الأعلام الروسية خلال المظاهرات المناهضة للحكومة في البلاد منذ الأول من أغسطس.

ولم توضح الشرطة نوع الانتهاكات التي ارتكبها المظاهرون الذين تم اعتقالهم، فيما أعلن جهاز الاستخبارات الداخلية النيجيرى "اعتقال العديد من الخياطين في ولاية كانو الذين كانوا يخيطون الأعلام الروسية التي تم توزيعها في المنطقة"، مشيرا إلى استمرار التحقيقات بهذا الصدد.

ومن جانبه قال رئيس أركان الجيش النيجيري الجنرال كريستوفر موسى في مؤتمر صحفي إن "هناك أشخاصا يشجعون المواطنين على رفع الأعلام الروسية في نيجيريا"، مشددا على أن "سيادة نيجيريا خط أحمر ولن يسمح بتجاوزه".

وقالت وزارة خدمات الدولة في منشور عبر منصة "إكس" إنها اعتقلت بعض "ممولي" الخياطين، من دون الخوض في التفاصيل. أو توضيح عدد الخياطين أو الممولين المحتجزين.

وذكرت قناة Channels TV النيجيرية أن الشرطة ألقت القبض على مواطنين أجانب يشتبه في رعايتهم للاحتجاجات التي جرت في عدة مناطق من البلاد حاملين العلم الروسي.

جاءت هذه المعلومات بعد اجتماع حاكم ولاية كانو مع رئيس الشرطة الإقليمية. ولم يُعلن عن جنسية المواطنين المحتجزين. لا يفرض حظر رسمي على استخدام أعلام روسيا في نيجيريا أثناء الفعاليات العامة.

هذا وأوقفت السلطات النيجيرية 873 شخصا على خلفية احتجاجات غلاء المعيشة التي تشهدها بعض مناطق البلاد منذ مطلع أغسطس الجاري.

وطالب الرئيس النيجيري بولا تينوبو مواطنيه بوقف الاحتجاجات على غلاء المعيشة والجنوح إلى الحوار، بعد مظاهرات تخللها سقوط قتلى وتدمير المرافق العامة في عدة مناطق.