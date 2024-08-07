استطلاع: نحو نصف البريطانيين غير راضين عن تعامل ستارمر مع أعمال الشغب

كتبت رباب فتحى

أظهر استطلاع جديد للرأي أن ما يقرب من نصف البريطانيين يعتقدون أن تعامل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مع أعمال الشغب التي اجتاحت بريطانيا كان سيئا.

ووجد الاستطلاع - الذي أجرته مؤسسة يوجوف البريطانية لأبحاث السوق - أن 49 % من 2114 بالغا شملهم الاستطلاع يعتقدون أن ستارمر يتعامل مع أعمال العنف بشكل سيئ، بينما يعتقد 31 % فقط أنه كان يدير الأمر بشكل جيد، بحسب صحيفة تليجراف البريطانية.



ويعتقد 43 % من المستطلعين أن وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر تتعامل مع أعمال الشغب بشكل سيئ.. بينما قال 14 % فقط ممن شملهم الاستطلاع إن السياسيين بشكل عام يتعاملون مع أعمال الشغب بشكل جيد، وأيد واحد من كل ثلاثة احتجاجات غير عنيفة حدثت جنبا إلى جنب مع بعض الاضطرابات .. وأرجع 67 % من المستطلعين سياسة الهجرة كعامل وراء وقوع أعمال الشغب.

وكان ستارمر قد تعهد بأن يواجه مثيرو الشغب بسرعة "القوة الكاملة للقانون" ، بينما أعلن عن اجتماع طارئ آخر بشأن الاضطرابات المستمرة.



وألقى القبض على ما يقرب من 400 شخص فيما يتصل بأعمال العنف التي اندلعت في أكثر من عشرين مدينة وبلدة في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية خلال الأيام الستة الماضية.