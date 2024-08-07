اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 07 أغسطس 2024 11:01 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة الاستوائية "ديبى" بأمريكا إلى 6 قتلى

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 09:33 ص
ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة الاستوائية "ديبى" بأمريكا إلى 6 قتلى إعصار ـ صورة أرشيفية
واشنطن (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ارتفعت حصيلة قتلى العاصفة الاستوائية ديبى بالولايات المتحدة الأمريكية إلى 6 أشخاص على الأقل، وذلك بعد أن ضرب الإعصار ولاية فلوريدا ثم انتقل إلى ولاية جورجيا، ليواصل مساره نحو ولايتى نورث وساوث كارولينا.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن التوقعات الجوية تشير إلى أن المنطقة ستشهد أسبوعا من الأمطار الغزيرة والسيول، مع تحذيرات من فيضانات كارثية محتملة.. ومن المتوقع أن يرتفع منسوب المياه في بعض المناطق الساحلية ليصل إلى مترين تقريبا، مما يزيد من مخاطر الفيضانات في المناطق المتأثرة.

وطالبت السلطات المحلية المواطنين بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات الصادرة لضمان سلامتهم.

وكان حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية "رون دي سانتيس" قد أعلن في وقت سابق حالة الطوارئ في 61 مقاطعة من أصل 67 في الولاية، تحسبا لأثار العاصفة الاستوائية "ديبي".







اعصار

امريكا

العاصفه ديبى

العاصفه ديبى تضرب امريكا

عاصفه




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة