إنشاء مكتب بريد بديل للمكتب الرئيسى القديم بكورنيش النيل بأسوان

أسوان- صلاح المسن

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مقر المبنى التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، والمقترح تخصصه بحق الإنتفاع للهيئة القومية للبريد المصرى لإنشاء مكتب بريد كبديل للمكتب الرئيسى القديم بكورنيش النيل .



وخلال جولته التفقدية التى رافقه فيها المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، وسيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان ، أكد الدكتور إسماعيل كمال على أنه فى ظل التعاون المثمر والبناء مع الهيئة القومية للبريد المصرى بقيادة عبده علوان سيتم إقامة مكتب بريد بالدور الأرضى ودور الميزانين بهذا المقر المقترح على مساحة 600 متر لتقديم الخدمات البريدية المتنوعة بالجودة العالية للمواطنين فى موقع متميز وأكثر أماناً فى ذات النطاق بشارع أبطال التحرير .

ولفت إلي أن ذلك يأتى أيضاً استكمالاً لسلسلة المكاتب البريدية التى تم إنشاؤها ورفع كفاءتها داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " بما يصب فى صالح المواطن الأسوانى للحصول على الخدمات البريدية فى سهولة ويسر ، كما تفقد محافظ أسوان المكاتب الإدارية التابعة لديوان عام المحافظة ، والموجودة بالأدوار العلوية للمبنى التابع للوحدة المحلية ، وأطمأن المحافظ على إنتظام سير العمل على الوجه الأكمل.



