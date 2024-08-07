الدقهلية شريف الديب

زار إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، أسرته بمسقط رأسه بمدينة السنبلاوين فى محافظة الدقهلية، وحرص على التقاط الصور التذكارية مع أصحاب الهمم.

وطلب أحد أصحاب الهمم التقاط صورة مع إمام، وعقب وصوله حقق له إمام طلبه وقام بتقبيله والتقاط الصور.

يذكر أن أمام أصبح قدوة وأيقونة للعديد من شباب مدينته، ويحرص إمام على زيارته أسرته وزملائه والتواصل معهم، وبدأ إمام عاشور مسيرته الكروية بقطاع ناشئى غزل المحلة، وتدرج في جميع فرق الناشئين بالنادي، وتم تصعيده للفريق الأول للمحلة، ثم انتقل لحرس الحدود في موسم 2018/19 على سبيل الإعارة، وبعد انتهاء فترة الإعارة انتقل للزمالك في موسم 2019/20.

ثم انتقل الي ميتلاند الدنمركي ولعب 8 مباريات فقط أحرز خلالها هدفين ثم انتقل الى النادي الاهلي، وسوف يلعب النادي الأهلي يوم الخميس المقبل مع فريق سموحة، ضمن مباريات الدوري الممتاز.



إمام عاشور مع مواطن من ذوى الهمم فى مسقط رأسه



إمام عاشور يلتقط صورا تذكارية مع مواطن من ذوى الهمم فى مسقط رأسه