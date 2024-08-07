اليوم السابع
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إضراب شامل فى جنين حدادا على أرواح الشهداء

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 10:27 ص
إضراب شامل فى جنين حدادا على أرواح الشهداء الاحتلال الإسرائيلى - أرشيفية
وكالات

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شهدت مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة إضرابا عاما شاملا حدادا على أرواح الشهداء الذين قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي.

كانت قد داهمت قوات الاحتلال الاسرائيلى عدد من المنازل وتحتجز مجموعة من الشبان الفلسطينيين خلال اقتحام بلدة ديراستيا في قضاء سلفيت بالضفة الغربية.

ومن جهة أخرى، استشهد وأصيب عدد من المواطنين وجرى انتشال آخرين من تحت الأنقاض، إثر عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأفاد مسعفون بنقل شهيد وإصابة جراء استهداف مسيرة إسرائيلية دراجة نارية على شارع صلاح الدين قرب منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، وجرى نقلهما إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع.







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الضفة الغربية

اضراب جنين

بلدة ديراستيا




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