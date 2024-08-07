أهالى إسنا يحتفلون بمولد السلطان عبدالجليل بقرية النمسا.. فيديو وصور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، احتفالات كرنفالية من المئات من أهالى قرى النمسا القرايا والمساوية على مدار اليومين الماضيين، ضمن المولد السنوى للسلطان عبد الجليل المولد الأشهر بقرية النمسا، بزيارات على مدار الساعة لضريح السلطان عبد الجليل وتقديم الحلوى والمأكولات والمشروبات لجميع ضيوف الاحتفالات.

وانتشرت ملاهى الأطفال والألعب وحلقات لعبة التحطيب والعصا بين أبناء قرى النمسا والقرايا والمساوية خلال الإحتفال بالمولد جنوب الأقصر، حيث يتوافد الآلاف من الأهالى فى تلك المناسبات والإحتفالات المختلفة التى لها سحر وطابع خاص ويتم تنظيمها وسط أجواء مميزة.

ومن الجدير بالذكر أن السلطان عبد الجليل ولد عام 1488م وتوفى فى عام 1573م بمحافظة بلقاس بدولة المغرب، ويعود نسله من ذرية (الحسن الأبطح) نقيب الأشراف فى مصر بعد حكم (الظاهر بيبرس البندقدارى) المملوكى، وهو من السادة الأشراف "العوضية"، ومقامه فى حاجر النمسا بمركز ومدينة إسنا بصعيد مصر، حيث ينتهى نسل السلطان عبد الجليل النمسى ابن نصر الدين بن محمد جمال الدين بن وفا بن نور الدين بن الإمام على زين العابدين بن الإمام الحسين سيد الشهداء ابن الإمام على بن ابى طالب والسيده فاطمه الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدر صدر قرار من هيئة الآثار رقم 528 لسنة 2009 لقانون حماية الآثار.



احتفال-الأطفال-بالمولد-السنوي-للسلطان-عبد-الجليل



احتفال-عمد-القرى-بالمولد-السنوي-للسلطان-عبد-الجليل



ألعاب-وفرحة-للاطفال-خلال-فعاليات-المولد



انتشار-الباعة-الجائلين-لاستقبال-المحتفلين-بالمولد



أهالى-إسنا-يحتفلون-بالمولد-السنوي-للسلطان-عبد-الجليل



جانب-من-أجواء-الإحتفالات-بالقرية



جانب-من-الاحتفال-بالمولد-السنوي-للسلطان-عبد-الجليل



طفل-يلعب-النيشان-خلال-الاحتفال-بالمولد



فرحة-الاطفال-فى-مولد-السلطان-عبد-الجليل



فرحة-بين-الأطفال-خلال-الاحتفال-بالمولد



فرحة-وألعاب-بالمولد-السنوي-للسلطان-عبد-الجليل



كبار-القرى-يحتفلون-بالمولد-السنوي-للسلطان-عبد-الجليل



لعب-الأطفال-خلال-الاحتفال-بالمولد