أعراض الصداع الناتج عن الشاشات.. نصائح لازم تعرفها

كتب – حسام الشقويرى

في العصر الرقمي الحالي، أصبح الصداع النصفي والصداع الناتج عن الشاشات من الأمراض الشائعة للغاية. يجد معظمنا أنفسنا أمام شاشات الكمبيوتر أو الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو أجهزة التلفزيون لفترات طويلة، وغالبًا دون أن ندرك الضرر الذي يلحق بصحتنا. يتجلى الصداع الناتج عن الشاشات في إجهاد العين وجفاف العينين وألم نابض يعطل حياتنا اليومية. من ناحية أخرى، غالبًا ما يسبب الصداع النصفي حساسية للضوء والصوت والغثيان وحتى اضطرابات بصرية. وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

صداع الشاشة

"يحدث الصداع الناتج عن الشاشات عادةً عندما يقضي الشخص وقتًا أطول في مشاهدة شاشات الكمبيوتر أو الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو شاشات التلفزيون. من ناحية أخرى، يحدث الصداع النصفي حول جانب واحد من الرأس ويكون حساسًا للضوء والصوت. ولكن بناءً على وقت مشاهدة الشاشة، قد تتفاقم الحالة

أعراض الصداع الناتج عن الشاشة



قد يعاني عدد قليل من الأشخاص من اضطرابات بصرية أو ومضات ضوئية أو بقع عمياء أو صعوبة في الكلام أو شعور بوخز في جزء من الجسم قبل الصداع. يمكن أن تختلف الأعراض التي يعاني منها الشخص بناءً على مدى شدة الحالة.

"قد يعاني الشخص من الغثيان والقيء وازدواج الرؤية وتيبس الرقبة، كما قد يعاني من صداع شديد بعد العطاس أو السعال، والشعور بالإرهاق والضعف في الجسم، وتغيرات في المزاج، وحكة في العينين، وحساسية للضوء، وإجهاد العين.

طرق الوقاية

استخدام نظارات الضوء الأزرق

إن الاستخدام المستمر للشاشات الساطعة لفترات أطول يلعب دورًا حيويًا في الصداع النصفي. يعمل استخدام الزجاج الأزرق الساطع كدرع واقٍ ضد الضوء المنبعث من الشاشة ويقلل من الضرر المباشر الذي تسببه.

واقيات الشاشة والمسافة



استخدم دائمًا واقي الشاشة أثناء العمل على الكمبيوتر؛ حيث سيقلل ذلك من وهج الكمبيوتر الذي يؤثر على عينيك. حافظ على مسافة 20-25 بوصة من الشاشة. اتبع قاعدة 20-20-20؛ خذ استراحة لمدة 20 ثانية للنظر إلى شيء يبعد 20 قدمًا كل 20 دقيقة. يساعد هذا في استرخاء عضلات العين وتقليل الإجهاد.

سطوع الشاشة



قم بتقليل سطوع الشاشة على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف، حيث إن التعرض للضوء الساطع لفترات طويلة قد يؤدي إلى جفاف العين وتهيجها، كما أنه يؤثر أيضًا على انتاج الميلاتونين؛ وهرمون مسؤول عن تنظيم النوم، مما يؤدي بشكل عام إلى قلة النوم. فكر في ارتداء العدسات أو النظارات المقاومة لشاشة الكمبيوتر لتقليل الصداع.

الأنشطة البدنية



مارس أنشطة بدنية مثل المشي لمسافات قصيرة وقراءة الكتب، فهذا يساعد في تقليل كمية الشاشات والصداع النصفي.



