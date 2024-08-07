أخبار × 24 ساعة.. ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لـ46.489 مليار دولار نهاية يوليو

كتب: محمد الأحمدى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لـ46.489 مليار دولار نهاية يوليو

وزير الخارجية والهجرة يجرى اتصالا مع نظيره الجزائرى

وزيرة التنمية المحلية: خلال ساعات أول حركة لتغييرات سكرتارية العموم وسكرتارية المساعدين بالمحافظات

وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة دور ثان 2024

وزارة الأوقاف تعلن افتتاح 24 مسجدًا الجمعة المقبل

وزير النقل يعلن عبور أول قطار لنقل حاويات من ميناء الدخيلة إلى سيناء (صور وفيديو)

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الصينى سبل الحد من توسيع رقعة الصراع بالمنطقة

وزير الأوقاف: مؤسسات المجتمع المدنى لها دور بارز في عمارة المساجد

وزير التعليم العالى يكلف عمر شريف للقيام بأعمال أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية