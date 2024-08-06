4 شروط للحصول على معاشات نقابة التطبيقيين.. ثبوت العجز عن مزاولة المهنة قبل سن الستين أبرزها

كتبت آية دعبس

حدد القانون رقم 67 لسنة 1974 بشأن إنشاء نقابة التطبيقيين، عددا من الشروط الواجب توافرها فى عضو النقابة للحصول على المعاشات.

وقد أوضحت المادة 84 من قانون النقابة، أنه يكون للعضو الحق في معاش أو إعانة بالشروط وفى الأحوال الآتية:

أولا: أن يكون قد أدى إلى النقابة رسم الاشتراك المستحق عليه ما لم يكن معفى من أدائه بقرار من مجلس النقابة.

ثانيا: أن يثبت عجزه صحيا عن مزاولة المهنة بقرار من القومسيون الطبي العام قبل بلوغ سن الستين.

ثالثا: أن يكون أحيل إلى المعاش لبلوغه سن الستين بشرط أن يكون قد مضى على قيده عشر سنوات على الأقل.

رابعا: إذا كانت خدمته قد انتهت لأسباب أخرى يرى مجلس النقابة معها منح معاش للعضو.

على أن يحدد النظام الداخلي للنقابة قواعد صرف المعاشات والإعانات ومقدارها في ضوء موارد الصندوق.

كما أوضحت المادة 86 من قانون النقابة، أنه يحق لمجلس النقابة بناء على اقتراح لجنه الصندوق أن يقرر إعانة وقتية أو دوريه للعضو أو ورثته إذا طرأت ظروف تقتضى ذلك ولو لم تتوفر شروط الاستحقاق المعاش، كما يجوز لمجلس النقابة منح قروض بدون فائدة للظروف الطارئة لأعضاء مجلس النقابة أو لمن يستحق معاشا أو إعانة من ورثتهم وذلك في الحدود وطبقا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي وتحصل هذه القروض من مرتبات المقترضين أو معاشاتهم في الحدود المقررة قانونا ويجب على الجهات التي تصرف المرتب أو المعاش توريد أقساط القروض المستحقة إلى النقابة بناء على طلبها دون اى مقابل وبدون حاجة لأية إجراءات قضائية.

وكان قد قال المهندس رمضان هلال النقيب العام للتطبيقيين، إنه منذ انتخابه على مقعد النقيب العام فى أبريل 2023، تم زيادة المعاش النقابى مرتين علي التوالى، ليرتفع المعاش فى أبريل 2023 من 330 جنيها إلى 370 جنيها، وزيادة أخرى فى إبريل 2024 بواقع 420 جنيها، لافتا إلى أنه جار إجراء دراسة اكتوارية لزيادة المعاش النقابي بصفة دورية بدون التأثير على صندوق المعاشات.