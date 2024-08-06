اليوم السابع
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3 شهداء فى قصف للاحتلال الإسرائيلى على عدة بلدات جنوب لبنان

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 05:29 ص
3 شهداء فى قصف للاحتلال الإسرائيلى على عدة بلدات جنوب لبنان جنوب لبنان
أحمد علوى

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استشهد 3 مواطنين لبنانيين في تجدد قصف الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، على عدة بلدات جنوب لبنان.

وقالت وكالة الانباء الفلسطينية وفا، استشهاد ثلاثة أشخاص أحدهم مسعف في "كشافة الرسالة" الإسلامية في قصف إسرائيلي على بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان، وآخر استهدف دراجة نارية في بلدة عبا قضاء النبطية،

واستهدفت مدفعية الاحتلال والقذائف الفوسفورية بلدات ميس الجبل، وحولا، وطلوسة، وبني حيان، وكفر حمام والوزاني تزامناً مع تحليق الطيران الحربي والاستطلاعي وخرق جدار الصوت وصولاً للعاصمة بيروت.

 







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