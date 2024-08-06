اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 03:39 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

12 طائرة استطلاع أمريكية تنتشر فى سماء بغداد الآن

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 02:51 ص
12 طائرة استطلاع أمريكية تنتشر فى سماء بغداد الآن القوات الجوية الأمريكية
أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بانتشار 12 طائرة استطلاعية للقوات الأمريكية في سماء بغداد الآن عقب الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة عين الأسد.

وأفاد مصدران أمنيان عراقيان، أن نوعية الصواريخ المستخدمة الهجوم على قاعدة عين الأسد الامريكية بالعراق هما صاروخان من نوع كاتيوشا.

وخلف الهجوم حتى الآن مقتل 5 جنود أمريكيين متأثرين بإصابتهم .

ومنذ قليل أعلن متحدث باسم البنتاجون إصابة أمريكيين في هجوم صاروخي استهدف الإثنين قاعدة "عين الأسد" العسكرية في العراق.

وأوضح المتحدث أن "ما يُعتقد أنه هجوم صاروخي وقع اليوم ضد قوات أمريكية وللتحالف في قاعدة عين الأسد في العراق. تفيد المؤشرات الأولية بإصابة عدد من الأمريكيين".







العراق

الطيران الامريكى

بغداد

قاعدة عين الاسد




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة