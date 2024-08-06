‏إياد يحيى الثالث مكرر على الثانوية العامة: أنا مبسوط والحمد لله

كتب: إيمان حكيم

قال الطالب إياد يحيى الحاصل على المركز الثالث مكرر الشعبة العلمى فى الثانوية العامة "‏أهلى استقبلوا الخبر بالزغاريد والفرحة العارمة أنا مكنتش متوقع إنى أكون من الأوائل وكنت بذاكر وبأعمل اللى عليا والتوفيق ده بتاع ربنا الحمد لله أنا راضى جدا بالنتيجة ومبسوط والحمد لله".

وتابع فى تصريحات لليوم السابع "أنا ما كنتش متوقع أن أنا أطلع من العشرة الأوائل وإن أطلع الثالث مكرر ده خبر عظيم جدا وأنا مبسوط والحمد لله وربنا ربنا كرمني وما ضيعت تعبي الحمد لله"

ويعقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، غدا الثلاثاء الموافق 6 أغسطس الجارى، المؤتمر الصحفى الخاص بإعلان تفاصيل نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة 2024.

وأوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن تحديد موعد إعلان النتيجة يأتي عقب وضع اللمسات النهائية لكافة اجراءات التصحيح وتدقيق النتيجة وتطبيق درجات الرأفة، كما سيتم خلال المؤتمر الصحفي إعلان تفاصيل أوائل الثانوية العامة.

وفي هذا الإطار، يتوجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص الشكر والتقدير لكافة العاملين في منظومة امتحانات الثانوية العامة تقديرا لجهودهم التي بذلوها خلال امتحانات الدور الأول لضمان انتظام سير الامتحانات والذي انعكس بدوره على سلامة الاجراءات المتعلقة بالمنظومة بشكل كامل

ويترقب طلاب الثانوية العامة إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024، ويمكن للطلاب التعرف على نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس على موقع اليوم السابع من خلال الدخول على الرابط التالى https://m.youm7.com/natega/thanaweya2024