وكيل تعليم كفر الشيخ يهنئ السادس مكرر بالثانوية العامة ويشيد بدعم أسرته له

كفر الشيخ- محمد سليمان

هنأ محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الطالب يوسف أبو غنام محمد، السادس مكرر على مستوى الجمهورية" علمى رياضات"، خلال اتصال هاتفى به وبأسرته، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح فى حياته الجامعية القادمة، تحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، محمد عبداللطيف، ولواء دكتور علاء عبد المعطى، محافظ كفر الشيخ.

وعبر وكيل الوزارة خلال اتصاله عن فخره واعتزازه بتفوق يوسف أبو غنام، معتبرًا أن هذا النجاح والتفوق تتويج لعام كامل من العطاء والمثابرة، مقدمًا الشكر لأسرته على دعمه، وتوفير كل سبل التفوق، كما قدم التهنئة لكل أبناء محافظة كفر الشيخ الناجحين فى الثانوية العامة متمنيًا لهم التوفيق فى المرحلة الجامعية وفى حياتهم.