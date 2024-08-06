وزير خارجية لبنان: نشكر مصر على دعم سيادة بلادنا ونثمن جهودها لوقف التصعيد

إبراهيم حسان

وجه وزير خارجية لبنان، عبد الله بوحبيب، الشكر للدولة المصرية على موقفها ودعمها للبنان في ظل الظروف الراهنة والصعبة التي تعانيها المنطقة، قائلا: "نشكر مصر حكومة وشعبا، ونثمن الجهود المصرية الرامية لدعم لبنان من أجل وقف التصعيد وتهدئة الأوضاع في الجنوب اللبناني".

وأضاف وزير خارجية لبنان، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري: "بلادي تقدر مواقف وجهود مصر تجاه الحفاظ على أمنه واستقراره، ومصر ذات دور محوري في ظل الظروف الصعبة التي تعانيها المنطقة"، لافتا إلى أن الجهود المصرية تستهدف دعم سيادة لبنان واستقراره والحفاظ على مصالح شعبه.

وتابع الوزير اللبناني: "التصعيد الإسرائيلي الأخير يقوض جهود الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة ويعكس نيتها في إطالة أمد الصراع، ويجب تنفيذ القرار 1701 لاستعادة استقرار وسيادة لبنان على أرضه". وشدد: "نؤيد موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم".