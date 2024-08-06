وزير النقل يعلن عبور أول قطار لنقل حاويات من ميناء الدخيلة إلى سيناء

كتب: سيد الخلفاوى

تزامنا مع الاحتفال بمرور 9 سنوات على افتتاح قناة السويس الجديدة وفي إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت وقيام وزارة النقل بتنفيذ وإنشاء عدد 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي - التعديني – الخدمى) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة وفي ضوء تفعيل منظومة نقل البضائع من ميناء شرق بورسعيد إلى جميع انحاء الجمهورية عبر خطوط شبكة السكك الحديدية.

وأعلن الفريق مهندس / كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عبور أول قطار لنقل حاويات الترانزيت مكون من عدد 25 حاوية (40 قدما) من ساحة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات بميناء الدخيلة إلى ميناء شرق بورسعيد عبر المحطة التبادلية بالكم 8 (محطة لتبادل البضائع بين قطارات السكة الحديد والشاحنات) بوصلة بالوظة / شرق بورسعيد والمتفرعة من خط الفردان / بئر العبد والذى تم الانتهاء من تجديد وإعادة تأهيل مساره بطول 100 كم وتجديد واستعادة كفاءة محطاته كمرحلة اولى من مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط سكة حديد الفردان/ شرق بورسعيد/ بئر العبد/ العريش/ طابا بطول إجمالي حوالي 500 كم، والذي يعتبر أحد المكونات الرئيسية للممر للمر اللوجيستي العريش/طابا الممر التنموي الجديد.

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن إعادة تشغيل هذا الخط حاليا للبضائع وخلال الفترة القادمة للركاب يعتبر إضافة قوية لوسائل النقل والمواصلات في ربوع سيناء الحبيبة لافتا إلى أن الممر اللوجيستي العريش/طابا الممر التنموي الجديد سيساهم في تحقيق التنمية الشاملة في سيناء وله عوائد اقتصادية عديدة وسيخدم أهالي شمال ووسط وجنوب سيناء وأن هذا المشروع هو جزء من خطة الدولة المصرية لتنمية سيناء في شتى المجالات بالإضافة إلى أن إعادة تشغيل هذا الخط سيخدم منظومة نقل البضائع، وسيخدم التجمعات السكنية والصناعية والتعدينية بسيناء عن طريق ربط المصانع بوصلات سكك حديدية ثم التصدير عبر ميناء العريش وطابا إلى الخارج حيث يرتبط هذا الخط مع شبكة السكك الحديدية بأنحاء الجمهورية ليحقق الخط نقلة نوعية على طريق تحقيق الأهداف التنموية على أرض الفيروز.

يذكر أنه قد تم الانتهاء أيضا ضمن مشروع خط الفردان بئر العبد الانتهاء من تطوير وازدواج كوبري الفردان المعدنى القديم بطول 640 متر، و إنشاء كوبري معدني جديد مزدوج أعلى قناة السويس الجديدة بطول مماثل ويتكون كل كوبري من عدد 2 باكية وكل باكية 320 متر وبيربط بين الكوبريين خط سكك حديدية مزدوج فى الجزيرة الفاصلة بين قناة السويس القديمة والجديدة.

وتجدر الاشارة الى ان التعاون مع تحالف " الغرابلي – ثري ايه انترناشونال " الذي يقوم باداره وتشغيل قطاع نقل البضائع بالسكك الحديديه يأتي في إطار اهتمام الدولة بتعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، ومن ضمنها النقل، وكذا في ضوء خطة وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لتطوير أصول وخدمات مرفق السكة الحديد بغرض رفع كفاءتها وتعظيم إيراداتها، وكذا في ضوء اهتمام الوزارة بتعظيم دور نقل البضائع باستخدام شبكة خطوط السكك الحديدية، لما له من آثار إيجابية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للدولة .



محطة القنطرة شرق



محطة بالوظة



محطة جلبانة



قطار



عبور قطار الحاويات