وزير الدفاع الأمريكى: الهجوم على القوات الأمريكية فى العراق "تصعيد خطير"

واشنطن (أ ش أ)

قال وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن، إن الهجوم على القوات الأمريكية المتمركزة فى قاعدة عين الأسد الجوية غربى العراقى، يمثل تصعيدا خطيرا فى المنطقة.

وأطلع فريق الأمن القومي الأمريكي، وفقا لقناة (الحرة) الفضائية اليوم الثلاثاء، الرئيس جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس، بأخر تطورات الهجوم الذي تعرضت له قاعدة "عين الأسد" في العراق.

وخلال جلسة استماع في البيت الأبيض، ناقش الرئيس بايدن وهاريس وأعضاء مجلس الأمن القومي، خطوات الدفاع عن القوات الأمريكية والرد على الهجمات ضد أفرادها بالطريقة والمكان المناسبين.

وقال متحدث باسم البنتاجون، إن هجوما صاروخيا وقع أمس الاثنين، ضد القوات الأمريكية والتحالف الدولي في قاعدة "عين الأسد"، غربي العراق؛ أسفر عن إصابة 5 أمريكيين.