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وزيرة التنمية المحلية تعلن الشراكة مع المتحدة وبدء إطلاق حملات توعوية بحقوق المواطن

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 08:23 م
وزيرة التنمية المحلية تعلن الشراكة مع المتحدة وبدء إطلاق حملات توعوية بحقوق المواطن منال عوض وزيرة التنمية المحلية
كتب أحمد عبد الرحمن

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أعلنت منال عوض وزيرة التنمية المحلية خلال مؤتمر صحفي من مدينة العلمين الجديدة، الشراكة مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وبدء إطلاق حملات توعوية بحقوق المواطن، وخطوات الحفاظ على ثروته العقارية وخدمات المواطنين.

ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروض فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

 

عمرو الفقى الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية
عمرو الفقى الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

 

مؤتمر الدكتورة منال عوض
مؤتمر الدكتورة منال عوض

 

موتمر اللدكتورة منال عوض بحضور عمرو الفقى الرئيس التنفيذى للشركة المتحدة
موتمر اللدكتورة منال عوض بحضور عمرو الفقى الرئيس التنفيذى للشركة المتحدة

 







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