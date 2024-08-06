وزراء خارجية مجموعة السبع يعربون عن قلقهم حول الوضع فى الشرق الأوسط

كتبت: هناء أبو العز

أعرب وزراء خارجية مجموعة السبع من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، في بيان لهم عن قلقهم إزاء تصاعد مستوى التوتر في الشرق الأوسط الذي يهدد بإشعال صراع أوسع نطاقًا في المنطقة.

وأضاف الوزراء في بيان لهم ، إننا نحث جميع الأطراف المعنية مرة أخرى على الامتناع عن الاستمرار في دوامة العنف الانتقامي المدمرة الحالية، وخفض التوترات والانخراط بشكل بناء في وقف التصعيد، مؤكدين: لن تستفيد أي دولة أو شعب من أي تصعيد إضافي في الشرق الأوسط.



