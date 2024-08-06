اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 01:56 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

والد السادس مكرر علمى رياضيات: عملنا معسكر طوال السنة وعرفنا النتيجة من الصحافة

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 01:35 ص
والد السادس مكرر علمى رياضيات: عملنا معسكر طوال السنة وعرفنا النتيجة من الصحافة مايكل رضا عياد مالك جرجس
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عبر مايكل رضا عياد مالك جرجس، السادس مكرر بشهادة الثانوية العامة، شعبة علمى رياضيات، عن سعادته الكبيرة لوجوده ضمن أوائل الثانوية العامة.

وقال والد "مايكل" ل اليوم السابع، إنه علم الخبر من الصحافة، وتلقى اتصلات كثيرة جدا، مشيرا إلى أن نجله بذل مجهودا كبيرا جدا، قائلا: كنا عاملين معسكر عمل خلال سنة كاملة، وكل الأسرة كانت مضغوطة مش بس "مايكل"، لافتا الى أنه هو ابنه الكبير ونجاحه سيعطى دفعة قوية لأشقائه.


ويعقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الثلاثاء الموافق 6 أغسطس الجاري، المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة 2024.

وفي هذا الإطار، يتوجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص الشكر والتقدير لكافة العاملين في منظومة امتحانات الثانوية العامة تقديرا لجهودهم التي بذلوها خلال امتحانات الدور الأول لضمان انتظام سير الامتحانات والذي انعكس بدوره على سلامة الاجراءات المتعلقة بالمنظومة بشكل كامل

للتعرف على نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس على موقع اليوم السابع من خلال الدخول على الرابط التالى:







نتيجه الثانوية العامة 2024

نتيجه تالته ثانوي عام 2024

نتيجة الثانوية العامة 2024 الان

لينك نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس اليوم السابع

نتيجة الثانوية العامة

الثانوية العامة 2024

نتيجة الثانوية العامة 2024

موعد نتيجة الثانوية العامة

ميعاد نتيجة الثانوية العامة

موعد نتيجة الثانوية العامة 2024

متى نتيجة الثانوية

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس

ظهور نتيجة الثانوية العامة

اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024

اوائل الثانوية العامة

نتيجه الثانوية العامة

اوائل الثانوية العامة 2024

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 اليوم السابع

موقع نتيجة الثانوية العامة

وزارة التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة الثلاثاء

مؤتمر وزير التعليم الثلاثاء




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة