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والدة الخامس على الجمهورية: عرفت النتيجة من اليوم السابع والالتزام بالصلاة سر تفوقه

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 01:34 ص
والدة الخامس على الجمهورية: عرفت النتيجة من اليوم السابع والالتزام بالصلاة سر تفوقه فرحة عارمة بمنزل الطالب أحمد فتحى
قنا- صابر سعيد

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فرحة عارمة شهدها منزل الطالب أحمد فتحى ابن محافظة قنا، لتفوقه فى الثانوية العامة وتصدره قائمة الأوائل بالترتيب الخامس على الجمهورية، حيث انهال أقارب وجيران الطالب على منزله لتقديم التهانى والمباركات الطيبة له ولأسرته.

وقالت والدة الطالب "أحمد" والتى تعمل مدرسة لغة عربية، إن نجلها ملتزم بالصلاة، ولم أتخلى عنه لحظة وأتابعه من أول استيقاظه لتأدية صلاة الفجر حتى الانتهاء من دروسه، وأن والده مهندس وعمه والتفوق الرياضى فى العائلة بالوراثة.

وتابعت ودموع الفرحة تنهمر من عينيها: أنها أتابع أخبار النتيجة على اليوم السابع ووجدت نجلى ضمن الأوائل، فسجدت لله شكرا على تفوقه.

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