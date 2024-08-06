نائب محافظ الإسماعيلية يناقش موقف مشروعات مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

الإسماعيلية-صبرى غانم

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة آخر المستجدات الخاصة بالمشروعات المشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية "الدورة الثالثة 2024"، وموقف المشروعات المتقدمة للاشتراك في المبادرة.

وذلك بحضور نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون البيئة، معاون المحافظ للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مستشار رئيس هيئة قناة السويس للبيئة، مدير عام مديرية الزراعة، ممثلي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، الجهاز التنفيذي لمشروعات المياه والصرف الصحي، الموارد المائية والري، شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، التربية والتعليم، الطرق والنقل، مدير عام المنطقة الصناعية، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة، مدير مكتب خدمة المستثمرين، مدير وحدة حياة كريمة بالمحافظة.

وهي المبادرة الوطنية التي ترعاها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتستهدف مشاركة المشروعات الخضراء الذكية في العديد من المجالات على رأسها المشروعات التي تراعي معايير الاستدامة البيئية والتي تؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون والتلوث وتحافظ على الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى المشروعات التي تعزز كفاءة الطاقة والموارد والتي تحافظ على التنوع البيولوجي، وخدمات النظم البيئية والتي تساعد على التكيف مع تغيرات المناخ.

وخلال الاجتماع استعرض "عصام"، موقف المشروعات المتقدمة للمشاركة بالمبادرة، وفئات المشروعات المستهدفة (مشروعات كبيرة الحجم– مشروعات متوسطة – المشروعات المحلية الصغيرة "حياة كريمة"– المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة– فئة المبادرات والمشاركات الاجتماعية غير الهادفة للربح– المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة)، بجانب شروط وآليات المشاركة في المبادرة.

وأكد نائب محافظ الإسماعيلية، أن الفرصة مازالت متاحة أمام جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالمحافظة وأيضًا أمام الأفراد من أصحاب المشروعات والمبادرات المعنية بالمبادرة، داعيًا الجميع لإتمام إجراءات التسجيل قبل موعد إغلاق التسجيل المقرر له في 30 أغسطس الجارى.