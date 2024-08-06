منطقة الإسكندرية الأزهرية تجتمع برؤساء لجان الشهادة الابتدائية للدور الثانى

الإسكندرية أسماء على بدر

اجتمع أيمن جاويش، مدير عام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب، والأستاذ مصطفى بهى، مدير التعليم الابتدائى، والدكتور أحمد سمير، مسؤول الدمج، رؤساء ومساعدى لجان الشهادة الابتدائية للدور الثانى للعام الدراسي 2023/ 2024؛ استعدادًا لبدء الامتحانات، والتنبيه على ضرورة اتباع تعليمات الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية.

ووجه "جاويش" بضرورة اتباع كافة التعليمات الواردة بشأن الامتحانات، والالتزام بكافة الضوابط والمعايير المنظمة لأعمال الامتحانات، وضرورة الاهتمام بأبنائنا الطلاب، كما أعلن عن انتهاء المنطقة من كافة التجهيزات الأولية، والاستعدادات الأمنية لاستقبال امتحانات الدور الثانى، والتى من المقرر انطلاقها يوم الأربعاء الموافق 7 أغسطس 2024م وتنتهى يوم الأربعاء 14 أغسطس 2024م.

وأكد على توفير كل ما يلزم اللجان وخطة المتابعة، والتأكيد على ضرورة تنفيذ كل الأعمال بدقة، وفى ضوء الضوابط والتعليمات والتوجيهات، والتواصل مع غرفة العمليات حال وجود أية ملاحظة أو عائق، وبالنهاية حذر من أى تهاون أو تقصير فى أى عمل أو مرحلة من مراحل الامتحانات.