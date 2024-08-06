اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 12:35 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

منطقة الإسكندرية الأزهرية تتسلم معهد عبد الحليم محمود الابتدائى بعد الترميم

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 11:41 ص
منطقة الإسكندرية الأزهرية تتسلم معهد عبد الحليم محمود الابتدائى بعد الترميم منطقة الإسكندرية ‏الأزهرية -أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أنهت لجنة استلام أعمال ترميم معهد الدكتور عبد الحليم محمود الابتدائى بالإسكندرية أعمالها، حيث راجعت المواصفات الفنية ومعايير الترميم المتبعة، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس منطقة الإسكندرية ‏الأزهرية، وترأس لجنة الاستلام أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، وعضوية المهندسة منال عبد العزيز، مدير الإدارة الهندسية، والمهندس محمد عوض.

وبدأت أعمال الترميمات بمعهد عبد الحليم محمود الابتدائي التابع لإدارة المنتزه الأزهرية تحت إشراف الإدارة الهندسية ‏بالمنطقة برئاسة المهندسة منال عبد العزيز، مدير الإدارة الهندسية، وأشارت مديرة الإدارة الهندسية بمنطقة الإسكندرية الأزهرية إلى أن أعمال الترميم استغرقت 6 أشهر، مضيفة ‏أن المعهد يتكون من دور أرضي إضافة إلى 2 أدوار علوية متكررة، واحتوائه على 14 فصلًا دراسيًّا و4 قاعات رياض أطفال، ومعمل حاسب آلي و5 حجرات إدارية، موضحة أنه تم مراعاة احتياجات ذوي ‏الهمم في توفير التجهيزات اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة.







الاسكندرية

اخبار المحافظات

ازهر الاسكندرية

اخبار مصر

اخبار الاسكندرية




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة