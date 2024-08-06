مصرع 4 أشخاص جراء العاصفة ديبى وتوقعات بفيضانات كارثية جنوبى أمريكا

واشنطن (أ ش أ)

لقى 4 أشخاص مصرعهم جراء العاصفة الاستوائية ديبى، التى دخلت البر الأمريكى بقوة إعصار، قبل أن تتراجع حدتها.

وتوقعت السلطات المحلية، وفقا لقناة الحرة الفضائية اليوم الثلاثاء، حدوث فيضانات كارثية جنوبى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت السلطات إلى أن فتى يبلغ من العمر 13 عاما لقى مصرعه جراء سقوط شجرة على منزل عائلته المتنقل في "فانينج سبرينجز"، شمالي غرب فلوريدا.. وفي مقاطعة ديكسي بالولاية ذاتها، أعلنت الشرطة أن شخصين لقيا مصرعهما في سيارة بالمقاطعة بعد أن "فقد السائق السيطرة عليها بسبب سوء الأحوال الجوية والطرق الرطبة"، أما الرابع فهو سائق مقطورة وقد قضى بالقرب من تامبا بعد سقوطه في قناة.

وذكر مركز الأعاصير الأمريكي أنه من المتوقع "لديبي" التي تحولت إلى عاصفة مدارية أمس الاثنين، بعد وصولها إلى اليابسة، أن تدخل شمال فلوريدا، ثم تتجه نحو جنوب جورجيا، قبل أن تصل إلى ساحل تلك الولاية وساوث كارولاينا مساء اليوم الثلاثاء.

وقال مدير المركز الوطني للأعاصير مايكل برانان "إن تأثيرات إعصار ديبي بدأت للتو، وسوف يستمر الشعور بها طوال الأسبوع في جزء من الساحل الجنوبي الشرقي".

وقد انقطعت الكهرباء عن مئات الآلاف من الأشخاص، فيما يستعد جنوب شرق الولايات المتحدة، لمستويات تاريخية محتملة من الأمطار وفيضانات كبرى.