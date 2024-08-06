مدينة الأقصر تنفذ حملات نظافة وترفع 45 طن مخلفات صلبة وقمامة بالشوارع

الأقصر – أحمد مرعى

تابع اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، أعمال رفع كفاءة النظافة، حيث تم رفع 45 طن مخلفات صلبة وقمامة من شوارع المدينة، وذلك في إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة المتابعة المستمرة لرفع كفاءة منظومة النظافة والإنارة.

ويقول رئيس مدينة الأقصر، في بيان صحفى، إنه تم تنفيذ حملة نظافة شملت مناطق القباحى الغربى وشارع سيدي المنصورى والسنطة والمقاطير وعماير الحاج رمضان وشل وشارع سيدي المنصورى ومنطقة أبو ربيع والحاوي والجواهرة والعوايدية، والتى أسفرت عن رفع حمولة 32 طن تقريباً.

كما كلف الدكتور علي الشرابي، رئيس حي شرق هاني عادل سعد رئيس الحي بضرورة تكثيف الجهود على مدار الساعة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وقام بتنفيذ حملة نظافة بالوردية الصباحية شملت مناطق الحاج رمضان وشل ومنطقة عيسى بحمولة 13 طن تقريبا.

وأكد الدكتور علي الشرابي كذلك أنه تم تنفيذ حملات نظافة بأماكن متفرقة بحي شمال، بمشاركة أحمد أبو عيش سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر وأحمد عوض الله رئيس حى شمال، بالتنسيق مع فرقة التدخل السريع شملت تنفيذ حملات نظافة بالوردية الليلية منها ترابية وتمشيط بالسبتية والتماسيح وأبو عصبةوالكرنك بارك، وغسيل الكورنيش، وتنفيذ حملة ترابية وتمشيط بالنجع الطويل، فضلاً عن رفع متابعته لرفع كفاءة مستوى النظافة والإنارة بمنطقة الحزام الأخضر.

فيما تفقد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، أعمال فتح وتمهيد شارع منشأة العماري الرئيسى، برفقة يوسف محمد على رئيس حي المطار، ابتداء من محطة وقود عواد وصولاً حتى الفرقة 15، وذلك لتحقيق السيولة المرورية بمنطقة المنشأة ضمن أعمال تطوير المخطط التنظيمى للمنطقة، وذلك في ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، برفع كفاءة الطرق وتأهيلها لتسهيل الحركة المرورية.