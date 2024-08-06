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محافظ كفر الشيخ يهنئ السادس مكرر على مستوى الجمهورية بالثانوية العامة

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 11:48 ص
محافظ كفر الشيخ يهنئ السادس مكرر على مستوى الجمهورية بالثانوية العامة اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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هنأ اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، الطالب يوسف أبو غنام محمد أبو زيد عبود، ابن مدينة بيلا، لحصوله على المركز السادس مكرر على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة 2024، شعبة «علمي رياضة»، بمجموع 403.5 درجة بنسبة 98.41%.

وأعرب محافظ كفر الشيخ عن مدى فخره وسعادته بتفوق الطالب يوسف أبو غنام، مؤكداً أنّه شرف المحافظة بتفوقه ونجاحه المتميز، مقدماً الشكر والتقدير لأسرته على ما بذلوه من جهد وتوفير سُبل التفوق لنجلهم، للوصول لهذا المستوى العلمي المتميز.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنّ تفوق الطالب يوسف أبو غنام، ابن محافظة كفر الشيخ ووجوده ضمن قائمة الأوائل على مستوى الجمهورية، يدل على جودة التعليم بالمحافظة، والاهتمام بتطوير المنظومة التعليمية التي تأتي على رأس أولويات المحافظة، لافتاً أنّه سيتم تكريم الطالب نظير تفوقه.

كما قدم محافظ كفر الشيخ التهنئة لكل أبناء محافظة كفر الشيخ الناجحين في الثانوية العامة، متمنياً لهم التوفيق في المرحلة الجامعية، واستكمال مسيرتهم العلمية، والمشاركة في بناء الوطن وصناعة حضارته وتقدمه.







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