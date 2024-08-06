اليوم السابع
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محافظ كفرالشيخ: تحرير 25 محضرا تموينيا بدسوق

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 11:36 ص
محافظ كفرالشيخ: تحرير 25 محضرا تموينيا بدسوق حملة تفتيش
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، فى الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وإدارة التموين وإدارة الصحة وإدارة الطب البيطرى، تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق.

أسفرت الحملة عن تحرير 25 محضرًا متنوعًا لمخالفات تموينية تم ضبطها خلال حملات الرقابة على الأسواق تضمنت «6 محاضر نقص وزن، و12 محضر صحة، ومحضر عدم نظافة،ومحضرين مواصفات، ومحضر توقف، وأخرى متنوعة»، تم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

كلف محافظ كفرالشيخ، كافة الجهات المعنية، وقيادات مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمنشآت التجارية والمخابز ومنافذ بيع السلع، لضبط الأسواق وضمان حصول المواطنين على السلع الغذائية بالأسعار المحددة والجودة المطلوبة، مشددًا على توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعارها المخفضة، خاصةً السلع الإستراتيجية من بينها السكر والأرز والزيت والدقيق، مشيرًا إلى أهمية توعية المواطنين بالإبلاغ عن أى مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن 114.

حملة تموينية بدسوق على المخابز
حملة تموينية بدسوق على المخابز

 

جانب من حملىة تموينية على المخابز بدسوق
جانب من حملىة تموينية على المخابز بدسوق






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توعية المواطنين

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مباحث التموين




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