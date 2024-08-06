محافظ شمال سيناء يتابع أعمال مبادرة أسبوع نظافة بمدينة الشيخ زويد

شمال سيناء - محمد حسين

تابع اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، حملة أسبوع النظافة فى مختلف مدن محافظة شمال سيناء حيث تابع الحملة بمدينة الشيخ زويد يرافقه صالح أبو هولى رئيس مجلس ومدينة الشيخ زويد، الدكتور خالد زايد رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصرى، بالإضافة إلى عددا من المتطوعين من الشباب، الكشافة بالمدارس.

وأعلن المحافظ انطلاق المبادرة بجميع مدن المحافظة من يوم الأحد الموافق 4 أغسطس وحتى نهاية الأسبوع وذلك خلال الاجتماع الذى عقد برئاسته، بحضور اللواء عاصم سعدون نائب المحافظ، اللواء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، رؤساء مجالس المدن بالمحافظة، وعددا من مديرى الإدارات التابعة بالمحافظة كالتربية والتعليم، الشباب والرياضة وغيرها من الجهات الشريكة ذات الصلة وأضاف المحافظ، ان الحملة بالتعاون بين المحافظة ومجالس المدن وشركة النظافة ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية بالمحافظة.

ولفت المحافظ، إلى أن الحملة تهدف إلى إظهار الوجه الحضارى لشوارع مدن، أحياء، قرى شمال سيناء عن طريق النظافة، وهذا أبسط شىء تقدمه الدولة للمواطن داعيًا المواطنين للمشاركة فى الحملة.

من جانبه قال اللواء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، إن أسبوع النظافة سيقوم بالنظافة الشاملة للشوارع والميادين فى مختلف أحياء وتجمعات ومدن المحافظة، عن طريق متطوعين من الجهات الشريكة بالمحافظة وبالتعاون مع شركة النظافة.

أعلن الغندور عن قيام المحافظة بالتعاون مع مجالس المدن بتوفير أدوات النظافة والأدوات المساعدة وغيرها من مستلزمات جمع القمامة لمساعدة المتطوعين خلال عملهم بالنظافة خلال هذا الأسبوع بالإضافة إلى الأدوات الشخصية للمتطوعين من أغطية الرأس وملابس وقفازات تساعدهم فى العمل بالإضافة إلى توفير مياه الشرب والعصائر طوال الأسبوع.



