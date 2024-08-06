محافظ شمال سيناء يؤكد أهمية إنشاء جامعة الأزهر لخدمة أبناء المحافظة

شمال سيناء - محمد حسين

أكد اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، أهمية إنشاء جامعة الأزهر لخدمة أبناء المحافظة، وذلك علي هامش لقائه اليوم بوفد من جامعة الأزهر مكون من الدكتور محمد عبد الخالق الأمين العام لجامعة الأزهر الدكتور عمرو هلال مدير مركز الأعمال والاستشارات الهندسية لجامعة الأزهر الدكتور محمد عبد الوهاب مدير الموازنة الاستشارية الدكتورة مريم غباش منفذ المشروع والشيخ مصباح العريف والأستاذ محمد عبد العظيم، وذلك بحضور اللواء عاصم سعدون نائب المحافظ.

وثمن محافظ شمال سيناء دور الأزهر في نشر الفكر الوسطى المستنير، مؤكدا أهمية هذا الفكر في محاربة الإرهاب والفكر المتطرف، مؤكدا دعم انشاء جامعة الازهر علي أرض المحافظة لخدمة أبناء سيناء، مشيرا إلي تذليل كافة العراقيل والعقبات أمام إنشاء هذا المشروع.

نقل الامين العام تحيات الامام الاكبر شيخ الازهر ورئيس جامعة الأزهر إلي أهالي شمال سيناء مؤكدا أن إنشاء الجامعة سيساهم فيما حققته الدوله من نصر علي الإرهاب بنشر تعاليم الدين الوسطي مشيدين بدور أبناء سيناء مع الدولة المصرية في القضاء علي الإرهاب.

وقامت الدكتوره مريم بعرض خطة المشروع مؤكدة أن مشروع إنشاء فرع جامعة الأزهر بشمال سيناء جاء بناء علي توجيهات رئيس الجمهوريه الرئيس عبد الفتاح السيسي وسيتم انشائها في الكيلو 17 كمرحله أولي 30 فدانا ويتم استكمالها حتي تصل إلي 70 فدانا وتشتمل على عدة كليات منها كلية العلوم والدراسات الاسلاميه كما تشتمل المرحله الثانيه على العديد من الكليات منها كليه التجاره بنات وكلية اقتصاد منزلي و هندسه بنين وبنات وطب بشرى بنين وبنات وكذلك مدينه جامعيه و مستشفى جامعى خاص بجامعة الأزهر كما سيتم إنشاء كلية الزراعه بنين وكذلك مزرعه بيئيه واشارت ان المرحله الثالثه تشمل كلية الاسنان والصيدلة بنات وكذلك كلية أصول الدين .

واكدت الدكتوره مريم أنه سيتم إنشاء سكن للطلاب وأكد الشيخ مصباح العريف أن الأزهر له دور كبير بشمال سيناء في نشر تعاليم الدين الوسطى وسماحة الاسلام مشيرا الى تعليمات فضيلة شيخ الأزهر بعدم تحصيل مصاريف من الطلاب ونقل تحيات شيخ الازهر الى أهالى محافظة شمال سيناء واختتم اللقاء بزياره تفقديه للوفد الي موقع انشاء الجامعه بالكيلو 17.

