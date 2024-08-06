محافظ المنيا يبحث مع أعضاء مجلس النواب قضايا ومشكلات الدوائر لرفع مستوى الخدمات

المنيا - حسن عبد الغفار

عقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اجتماعاً موسعاً مع أعضاء مجلس النواب، لمناقشة مجموعة من الملفات الخدمية والتنموية بالمحافظة، واستعراض المقترحات والرؤى الرامية لإيجاد حلول ابتكارية لمشكلات واحتياجات مواطني المنيا.

استهل المحافظ الاجتماع بتأكيده على أهمية استمرار فتح قنوات التواصل المختلفة وتقديم كل أوجه الدعم لأي أفكار أو موضوعات تشغل المواطن، مشيرًا إلى أن العلاقة المثمرة بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وأعضاء البرلمان متواصلة بشكل دائم لتنمية وتطوير الخدمات المقدمة لأبناء المنيا، مؤكداً حرصه الشديد على مشاركة كافة الأجهزة الرقابية والتشريعية فى الجولات الميدانية التى يقودها بنفسه لمتابعة سير العمل بمختلف القطاعات الخدمية بهدف تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين، وحل مشاكلهم وضع الحلول السريعة والفورية لها بالتكاتف والتلاحم بين الجانبين التنفيذي والبرلماني.

وخلال الاجتماع، أعرب أعضاء مجلس النواب عن تقديرهم للجهود التى يبذلها اللواء كدوانى خلال جولاته الميدانية فى الفترة الحالية وتفقده عددا من المشروعات بالمراكز والقرى، والتواصل المباشر والمستمر لحل مشاكل المواطنين والوقوف على احتياجاتهم الفعلية، خاصة فى قطاعات الصحة والتموين ومياه الشرب والصرف الصحي والنقل والمواصلات وأعمال النظافة والتجميل إلى جانب الاهتمام بملف التصالح فى مخالفات البناء والحملات المستمرة لإزالة التعديات.



واستمع المحافظ، خلال الاجتماع، للطلبات المقدمة من النواب لخدمة دوائرهم، واستجاب لعدد من طلبات الأهالي، موجهًا بسرعة فحص ودراسة عدد آخر من الطلبات، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها ، كما استمع لكافة الآراء والمقترحات التي يطرحها النواب حول الاحتياجات والمتطلبات المختلفة للمواطنين بهدف التوافق على أفضل السبل للارتقاء بالخدمات المقدمة لهم وحل مشاكلهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات.



جاء ذلك بحضور اللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة، وقيادات الاجهزة التنفيذية المختلفة إلى جانب ممثلي مؤسسات وهيئات خدمية بالمنيا.