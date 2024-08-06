محافظ القليوبية يستقبل مجلس إدارة نقابة المهندسين لبحث التعاون المشترك

القليوبية إبراهيم سالم

استقبل المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم، مجلس إدارة نقابة المهندسين، برئاسة المهندس مصطفي مجاهد نقيب المهندسين بالقليوبية، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، وذلك في خطوة نحو تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والمهنية.

وأوضحت محافظة القليوبية، في بيان لها، أنه تم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون المشترك بين المحافظة والنقابة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، كما تم بحث ومناقشة سبل وأوجه التعاون بين محافظة القليوبية ونقابة المهندسين في مختلف المجالات، بوصفها واحدة من أهم النقابات المهنية في مصر، وكذلك مجالات التعاون المشترك لخدمة المهندسين واسرهم من خلال النقابة بالقليوبية.

كما وجه المحافظ الشكر لنقابة المهندسين بالقليوبية على دورهم وتعاونهم مع الجهاز التنفيذي للمحافظة خلال الفترة الماضية، خاصة في ملف التصالح في مخالفات البناء، متمنيا المزيد من التعاون لخدمة المواطنين على ارض القليوبية.

وتطرق الاجتماع إلى العديد من القضايا المهمة، والتي من بينها الدور الهندسي في المشروعات القومية حيث تم التأكيد على أهمية الدور الذي يلعبه المهندسون المصريون في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، والتي تساهم في تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين كما اتفق الطرفان على أهمية تعزيز التعاون في مجال الرقابة على المنشآت الهندسية، لضمان سلامتها وجودتها كما تم التأكيد على أهمية توفير برامج تدريب وتأهيل مستمرة للمهندسين.

ومن جانبه وجه نقيب وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهندسين الشكر للمحافظ على حسن وحفاوة الاستقبال والترحيب، معربين عن رغبتهم في المزيد من التعاون المشترك بين نقابة المهندسين ومحافظة القليوبية، لخدمة مواطني المحافظة، وأعضاء نقابة المهندسين بالقليوبية واسرهم.



