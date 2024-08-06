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محافظ القاهرة يهنئ أوائل الثانوية العامة: مصدر فخر واعتزاز

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 03:00 م
محافظ القاهرة يهنئ أوائل الثانوية العامة: مصدر فخر واعتزاز الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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تقدم الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بأصدق التهانى القلبية لأبناء العاصمة من الحاصلين على المراكز الأولى بالثانوية العامة.

 

وأثنى المحافظ على جهود أوائل الثانوية العامة وأولياء أمورهم الذين لم يدخروا الجهد ليصلوا بأبنائهم إلى هذا المستوى العلمي المتميز.

 

وأضاف المحافظ أن أبناء المحافظة من المتفوقين هم مصدر فخر واعتزاز، داعيا إياهم أن يستمروا فى بذل الجهد وتحصيل العلم حتى تستمر مسيرة تفوقهم فى مراحل التعليم القادمة وكذلك حياتهم العملية، حتى يتحقق لمصرنا العظيمة ما تصبو إليه من تقدم ورخاء.

 

وأشار المحافظ إلى اهتمام القيادة السياسية المستمر بدعم أبناء مصر من المتفوقين ورعاية النبغاء والمبتكرين في شتى القطاعات، فضلا عن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الدائم لمراحل التعليم المختلفة، لما له أعظم الأثر فى بناء مستقبل أبنائنا الطلاب الذين يعدون أحد أبرز دعائم الجمهورية الجديدة.

 

يذكر أن محافظة القاهرة حصدت 7 مراكز بين أوائل الجمهورية بالثانوية العامة بادارات النزهة، عابدين، الساحل، شرق مدينة نصر والمقطم.

 







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