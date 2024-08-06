اليوم السابع
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محافظ الغربية يستقبل وزيرا العمل والتضامن لافتتاح مشروعات تنموية

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 10:42 ص
محافظ الغربية يستقبل وزيرا العمل والتضامن لافتتاح مشروعات تنموية جانب من الاجتماع
كتبت آية دعبس

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استقبل اللواء اشرف الجندي محافظ الغربية، صباح الثلاثاء، بديوان عام "المحافظة"، بمدينة طنطا، محمد جبران وزير العمل، ود. مايا مرسى وزيرة التضامن الإجتماعي، والسفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ود. مصطفى زمزم رئيس مجلس امناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو مجلس امناء التحالف الوطنى.

وتحدث الوزير مع المحافظ عن خطة الوزارة بشأن حصر وتسجيل بيانات العمالة غير المنظمة بالقاهرة كنموذج، خاصة عمال التراحيل لشمولهم بالحماية والرعاية والدعم ،وكذلك تطوير منظومة التدريب المهني لتأهيل الشباب لسوق العمل في الداخل والخارج ..

وتشهد جولة الوزير جبران اليوم ،إفتتاح مجموعة من المشروعات التنموية بقرية حنون بمدينة بزفتى،بمحافظة الغربية،الواقعة في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومنها مركز " إستدامة للحرف التراثية واليدوية"، التابع لمبادرة حياة كريمة، لدمج المرأة في سوق العمل ،وتمكينهن اقتصاديا ..وتسليم عقود عمل لذوي همم ،وجوائز لخريجي مراكز تدريب مهني.

كما تشهد الجولة زيارة لمصنع الياسمين بقرية شبرا بلولة السخاوية "الشهيرة باسم شبرا بلولة"، التي تقع على بُعد حوالي 97 كم شمال العاصمة القاهرة، وتنتج أكثر من نصف إنتاج العالم من الياسمين.وتتميز بالتربة الخصبة لهذا النوع من الزهور .. حيث تنتج هذه النوعية من الأزهار رائحة كلاسيكية تدخل في صناعة العديد من العطور، وهو ما يجعل الياسمين "حجر أساس في صناعة العطور"،حول العالم .

 







وزير العمل

وزيرة التضامن

محافظ الغربية

العمالة غير المُنتظمة



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